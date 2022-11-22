財政部國產署22日標售都更宅，位於台北中正區億元級「冠德羅斯福」建案，開標結果20戶只吸引到2封標單、投標位於15樓的同一戶，標脫1戶，其餘19戶則乏人問津。標脫率只有5％，以新台幣1.308億元售出，溢價率只有4.67％。

22日開標的「冠德羅斯福」建案，是國產署分回20戶，多在13樓以上，每戶都是總價1億元以上豪宅，最高總價約1.44億元，最低總價約1.2億元，標售底價是1.2億元。

國產署表示，8月委託估價師評估，是參酌市場行情，一坪訂價約落在120萬元到140萬元區間，車位300萬元至400萬元，單一物件的總價都破億，儘管「冠德羅斯福」地點相當不錯，開標結果顯示市場還在觀望。

國產署指出，估價6個月可重新檢討一次，但8月估價至今還不到半年，若遇到市場明顯波動，才將重新送估價會討論，目前暫時不會降價，北區分署預計12月下旬重新公告標售「冠德羅斯福」19戶。

國產署標售的都更分回宅多為早年開發、近年蓋好分回的已開發案件，針對分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求，若沒有前述需求，才會辦理標售。

國產署統計，過去四年都更宅標售概況，標脫率雖呈現逐年上升趨勢，不過今年截至8月底有所下降，顯示房市處於觀望期，豪宅市場吹冷風。

目前國產署還有分回新北市汐止區的「筑丰陽陽」三戶，行政程序仍在進行，最快明年會釋出。