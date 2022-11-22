男生不經意的一個舉動，有時也能瞬間擄獲女生芳心。一名OL表示，某天上班時和不熟的男同事共乘電梯，對方打開包包後，居然不慎掉出一片衛生棉，讓OL覺得好詫異，而聽完男同事的解釋，卻讓她一股暖意湧上心頭，直說：「如果我不是有男朋友了，我也有點想追他」。

一名OL在《香港討論區》發文表示，日前她和看似嚴肅的男同事在電梯裡巧遇，當對方打開包包翻找物品時，竟不小心掉出一片衛生棉，讓OL不禁露出詫異的神情，男同事見狀也語帶羞澀地急忙解釋，因為女友的生理期不規律，為了以防萬一，才會隨身攜帶衛生棉。

「別人的男友真的不會令人失望！」這名OL表示，身邊的男性都很抗拒衛生棉這類的女性用品，和爸爸或男友一起購物時，對方都會覺得拿著衛生棉很尷尬，還特別要求她分開結帳，如今發現平時不苟言笑的男同事私底下竟是暖男，讓OL瞬間覺得暈船，直說：「如果我沒男友的話，也想追他」。

貼文曝光後，不少網友回應，「替女朋友買衛生棉，很正常啊」、「這有體貼到」、「日用品為什麼要尷尬」、「別人的男朋友永遠都是那麼好」；不過留言串中也出現反對聲浪，有一票男網友認為，這樣的行為「很變態」，男人過分遷就、討好女性，可能會喪失男子氣概。