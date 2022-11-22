雲林縣虎尾鎮全民運動館22日上午舉行開工動土典禮，教育部葉丁鵬參事出席盛會，為工程祈福，該館預計2025年2月完工，將使當地民眾就近擁有友善、舒適及安全的運動場館。

近年國民運動風氣逐漸旺盛，體育署自2021年起推動「充實全民運動環境計畫」，編列預算新台幣30億元，規劃於國內興建20座全民運動館，使全國民眾都能享有優質、便利、友善的運動設施。

雲林縣虎尾鎮因缺乏複合式室內運動場館，為使當地民眾享有優質運動設施、保障運動權利，體育署於2021年4月核定補助新台幣1億元，雲林縣政府將於虎尾鎮打造地上3層的全民運動館，規劃綜合球場、桌球室、多功能教室、體適能教室及技擊館等複合式空間，滿足在地運動需求。

教育部參事葉丁鵬表示，雲林縣虎尾鎮全民運動館完工後，相信會成為當地居民運動的首選，希望大家能呼朋引伴，一起熱愛運動，共同享受健康人生。