小提琴家大衛．蓋瑞邀請他的恩師小提琴家帕爾曼一起錄製專輯，師徒二人在疫情下隔空錄了蕭士塔高維契的二重奏，同張專輯還邀請男高音波伽俐，以及日本影星木村拓哉女兒、長笛家木村心美一起錄製，蓋瑞表示，這些曲目都很經典，而他從這些經典中學習。

蓋瑞表示，每個學小提琴的人，從小都會聽老大師的演奏，「像是19、20世紀具代表性的小提琴家海飛茲、米爾斯坦、克萊斯勒、易沙意等，他們不只是演奏者，也會改編和作曲，藉此和觀眾更有連結。我也想透過尋找過去的經驗和音樂上的印記，開拓在小提琴表演上的印記。」

蓋瑞表示，他就讀茱莉亞音樂院期間的恩師帕爾曼，溫暖厚實的音色，也是承襲自上一代老大師的演奏傳統，「老大師的演奏會有很個人的聲音，他們抖音的方式，讓音色更加溫暖豐富，雖然不是每首曲子都要拉出這種聲音，但是這是一種特色，也是我所認為的傳統。」

蓋瑞和波伽利合作的曲目是《聖母頌》，和木村心美合作的曲目則是德布西的《棕髮少女》，由於疫情間旅行仍不像過去那樣方便，音樂家們是先預先錄製好自己的段落，蓋瑞再順應他們的演奏加入錄製，他表示，「我告訴音樂家們放鬆、做自己，好好發揮，我的演奏會成為他們的支持。」

以現代的方式重述古典，蓋瑞表示，這次還有一首聖桑經典的《骷髏之舞》，雖然影片的畫面看起來很流行，還是在柏林的夜店拍攝，「但作品的詩歌內涵描繪得很生動，編曲的時候配器也還是使用傳統的器樂配器，傳達詩裡的場面和意境。」

蓋瑞表示，他很高興能把古典音樂帶入跨界領域，「有更多人會因此而喜歡古典音樂，只要大家能喜歡古典音樂，我認為都是一件很好的事情。」