阿根廷球星梅西（Lionel Messi）世界盃「最後一舞」，今天在2022卡達世界盃足球賽小組賽首戰先發出賽面對沙烏地阿拉伯，在第10分鐘成功操刀12碼罰球，助隊上半場取得1比0領先，不過阿根廷3次因越位進球不算。

C組賽事今天點燃戰火，阿根廷排出「4-2-3-1」陣形，沙烏地阿拉伯則是「4-4-1-1」應戰。上半場阿根廷擁有54%的持球時間，5次射門機會中有2次射正，

8分鐘梅西開自由球，坎農（Mohamed Kanno）在禁區內犯規，裁判經過VAR後判定，阿根廷獲得12碼罰球，由梅西操刀，他騙過門將推進左下角，助隊先馳得點，這也是他國家隊生涯第91顆、世界盃生涯第7顆（20場出賽）進球。

面對奪冠熱門阿根廷，沙烏地阿拉伯未如預期縮在自家禁區擺鐵桶陣，而是將後衛線大膽前推祭出越位陷阱。第22分鐘梅西單刀破門，被吹判越位在先，第27分鐘勞塔羅馬丁尼茲（Lautaro Martínez）進球，也在VAR確認後認定為越位不算，加上狄馬利亞（Ángel Di María）阿根廷在上半場共有3次因越位進球不算。