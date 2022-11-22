這種家庭先不要懷孕吧！有人妻在網上抱怨，她提到和老公結婚2年仍未懷孕，沒想到，婆婆竟然聽信算命師的一席話「媳婦今年會懷孕」，日後做出誇張的行為，不僅會偷聽她與老公行房狀況，甚至還在她喝的中藥內放入燒過的符咒殘渣；誇張過分的行為，也讓網友直呼「嫁這種媽寶老公，趁還沒有小孩快離吧」。

人妻在「Dcard」論壇發文抱怨，她提到和老公結婚後已2年多，仍還沒有懷孕，同住在一起的婆婆很著急，也質疑是不是她有問題，甚至還在鄰居面前嘲諷她「妳們的媳婦都生二、三個了，我媳婦最沒用一個蛋都孵不出來，娶一個回來浪費米的」，讓她當場怒向婆婆反駁「我也去檢查過身體，醫生說我沒問題，幹嘛到處跟鄰居說我不能生」。

然而，這件事情被老公之道後，也唸了她「這沒什麼唸妳兩句就生氣，爸媽以後要把房子給我們，現在妳就不能忍耐點嗎？」，還提出要她向婆婆道歉的要求，讓她感到非常心酸。

不過，某天婆婆對她的態度大轉變，竟然是婆婆聽信算命師表示「媳婦今年會懷孕」，便要她不用洗衣煮飯，還主動燉中藥，並交代要在凌晨1點時行房，沒想到，正當她要和老公行房時，卻聽到門外有腳步聲，原來是婆婆躲在門外偷聽。

不過她提到，老公工作回家已累翻還要硬做，常常在前戲的時候就不小心「射出來了」，她只好「裝叫」個2至3分鐘給門外的婆婆聽，直到離開；前幾天，她因為提早下班，竟然在廚房驚見婆婆將「燒符咒」的殘渣丟進中藥裡，讓她驚訝不已。

當天晚上，她與全家人一起用餐時，將「這件事」揭發，沒想到飯桌上人沒一個人挺她，還惹得婆婆惱怒逼他喝下，若不喝便「滾出去」，她便默默離開，收好行李回娘家去；後來也傳訊息給出差的老公，卻得到「妳又搞什麼？上次不是跟妳說不要跟我媽吵，是要講幾次？」的回應，讓她心寒的封鎖對方。

文章一出，網友紛紛留言表示「你這種幫傭+生育工具型態，看了覺得很替妳難過」、「嫁這種媽寶老公，趁還沒有小孩快離吧」、「妳老公確定自己沒問題嗎？怎婆婆只認定是妳的問題」、「這種家庭先不要懷孕吧！生了小孩之後影響到的是一個生命耶」、「嚇死人！是活在古代農村嗎」、「天啊，這種媽寶老公到底是怎麼嫁下去的」。