即便已不用理賠隔離保險金，產險業防疫險周單再賠逾59億元，今年累計理賠金額已破1,300億元大關，達1,304.6億元，是今年已收防疫險保費的28.7倍；理賠打疫苗後確診的疫苗險，近一周理賠增加11.15億元，累計理賠金額亦已達348.36億元，是保費的34倍以上。

合計廣義防疫保單近一周理賠金額仍近70.57億元，又比前一周增加近1.6億元，代表防疫保單理賠仍未開始減緩，而累計到本月21日，廣義防疫保單已理賠1,652.99億元，成為今年產險業獲利最大拖油瓶。

產險業今年承保487.89萬件防疫險，保費收入45.43億元，但因為有去年舊保單延續到今年才到期，因此目前已理賠323.89萬件，理賠金額達1,304.63億元，即便把去年及今年的保費都加總，現在的理賠金額也已是保費的11倍，保費收入不僅不夠賠，承保最多的六家產險公司還已增資707億元，且仍在進行今年第二次及三次的增資。