嘉義林管處輔導明昇木業取得林務局台灣木材標章。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林區管理處自2021年起積極輔導業者取得台灣優良農產品「CAS」林產品驗證，目前已獲得CAS林產品驗證且生產規格材的業者全台僅5家，其中嘉義市明昇木業是唯一在南部地區通過CAS驗證規格材的廠商，嘉義林管處盼能有更多木業廠商參與驗證，更呼籲相關業者、消費者支持國產木材。

明昇木業目前可提供柳杉結構用材製材品約100立方公尺。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

早期林業鼎盛，嘉義市擁有「木材之都」美名，嘉義明昇木業4兄弟為第二代木材業者，見證過早年木都榮景，與台灣木材的感情也特別深厚，自林務局啟動國產木竹材溯源管理及認證制度開始，明昇木業就率先支持並投入，從木材種類、尺寸到數量，提供一條龍服務。

嘉義林管處說，明昇木業的木材供應使用範疇涵蓋古蹟建築、寺廟、居家建材，原木種類則包含台灣紅檜、扁柏、福杉、柳杉、肖楠及樟木等，其中柳杉製成結構用板材類的規格品已經通過CAS驗證，進軍建材市場，並陸續申請底材用柳杉製材品板材及角材等5種規格尺寸，可運用於戶外雨淋板、屋面板等建築類用材，品質安全有保障。

嘉義林管處表示，要通過CAS其實不容易，包含整個廠區環境、原料、產品、人員管理等多面向都要通過考驗，所以CAS優良林產品皆通過嚴謹品質管理，且原料均為台灣所生產的人工林木材，並具生產追溯QR Code或產銷履歷驗證，確保合法性，保障消費者權益。

嘉義林管處進一步指出，過去訂製國產材家具或建材，必須客製化，費時又費工，且成本相對高，現在國產材不但已有規格化木材量產，木材規格生產後，在林地就可以就地依大小尺寸分級材切，讓木材最大化使用、利用效率高，尤其有了CAS驗證加持，價格不比客製化木材貴，且是依據品質分級、分等與定價，消費者可依據所需選擇不同等級、不同價格的產品。

嘉義林管處重申，在林務局的努力之下，使用合法、品質穩定、價格公道的國產木材，越來越容易，而明昇木業是前可提供柳杉結構用材製材品約100立方公尺，歡迎業者多加選用。