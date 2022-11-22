劉冠廷與女友孫可芳主演影集《你的婚姻不是你的婚姻》的《聖筊》單元，兩人一起出席首播記者會。（羅永銘攝）

由公視、遠傳friDay影音共同打造的全新影集《你的婚姻不是你的婚姻》，5個單元集結數十位金獎演員同台飆戲，分別詮釋不同婚期階段所碰到的難解婚姻議題。5個單元主角劉冠廷、孫可芳（小豆）、黃迪揚、藍葦華、李杏、姚淳耀、簡嫚書、李淳、夏于喬、施名帥、林予晞、温貞菱22日一起出席首播記者會；劉冠廷與交往13年的女友孫可芳首度在影視作品中《聖筊》合作演夫妻，他透露這次真的見識到「她工作時真的會吃兩個便當」！

劉冠廷與女友孫可芳一起出席首播記者會互動逗趣。（羅永銘攝）

劉冠廷表示，之前都聽小豆說她在片場「又吃了兩個便當」、「又把誰的便當吃完」，但自己平常不會看到對方工作的樣子，這次見識到了。孫可芳笑說，他平常在家如果看到她一直吃，「他會按著我的肩膀催眠我說『好了，妳飽了，不要再吃了』！看到我吃餅乾，還會把袋子綁起來，說『好了沒有一定要吃完』，但在外面工作，他就管不了，只能默默觀察」，有時不想增加她的負擔，他就會把它吃完。劉冠廷說：「看她吃就知道，會心疼！另一個室友還會把她的糖果藏起來！」孫可芳笑著承認自己偶爾確實有暴食傾向。

劉冠廷、孫可芳、黃迪揚主演影集《你的婚姻不是你的婚姻》的《聖筊》單元，3人出席首播記者會。（羅永銘攝）

作為《聖筊》劇中靈魂人物的黃迪揚，跟劉冠廷在《火神的眼淚》曾同台，為了彌補先前的恩怨，他開玩笑說：「所以我才發明BWEI給他。」發明讀心神器「BWEI」來助這對夫妻感情一臂之力，替飾演超級大直男的劉冠廷解決煩惱，靠著擲筊分辨孫可芳的喜好，解除亮起紅燈的婚姻警報。戲外的孫可芳笑說，她也會買這個來給劉冠廷，因為有選擇障礙的他連訂個飲料都要選很久，偶爾要請劇組喝飲料、吃便當，他會說「紅茶好了，啊不奶茶，不然，烏龍好了」，每次都要選很久，可以買這個送給他。主持人楊達敬問劉冠廷「你需要嗎」，他傻笑答：「我還在想，需不需要買。」至於之後要不要繼續合作？兩人都說「會啦」。

對於和男友演夫妻，孫可芳坦言一開始拒絕過兩、三次，直到見了導演，聊過後覺得回歸初心，有優秀的劇本、信任的劇組團隊，且創作主軸就是「在一起快樂創作」，拍戲時一定很開心，所以就接了，拍攝時沒特別想到什麼，非常投入，也很開心，「跟冠廷合作最棒的就是，他讓我很放心、即興演出一定可以接住我的球。導演不喊卡，我們就繼續演，親密動作也都很放心」。劉冠廷也說，因為兩人很久沒有在拍片場合一起工作，一開始還怕尷尬，但一喊action就覺得還好，反而很信任她。

戲裡劉冠廷有幫老婆找耳環橋段，戲外被問有沒有幫忙做什麼家事，劉冠廷說他在家會幫忙換燈泡，孫可芳說，他們是3個人一起住，她和另一個女生都滿獨立，「有次我的隱形眼鏡掉進水管，因為是矯正鏡片很貴，他就努力幫我找，結果把水管弄到斷掉，整個浴室都淹水，但也不忍責備他」。

當被問演完這部戲，對婚姻的啟發？劉冠廷表示：「我們戲裡就是有勸大家要道歉、和好走下去！」是否考慮攜手走向人生下一步？孫可芳尷尬喊：「救命啊！不如大家看完後跟我們分享對婚姻是什麼看法！」兩度跟孫可芳合作的李淳則站起來假裝擺Pose幫忙解圍，新婚的他被問婚姻狀況時笑說：「我的婚姻滿健康的。婚姻沒那麼痛苦悲觀」。

李杏和藍葦華在《尾號1314》演夫妻。（羅永銘攝）

李杏和藍葦華在《尾號1314》單元中詮釋遠距離婚姻困境，半路還殺出飾演前男友的姚淳耀攪局，她力讚藍葦華演技很猛，自己遇強則強，跟兩位視帝合作後就拿金鐘了；至於演完這部戲對婚姻是否改觀？她說：「完全沒有新想法！我一直都很想結婚，但不會隨便亂嫁，就是想而已，真要結婚還是要天時地利人和。」至於小孩就不一定要生，一切隨緣，「18歲情竇初開時，就對婚姻一直有少女泡泡，滿期待回家等老公下班的畫面，但泡泡裡都沒有小孩。所以小孩好像不是我人生當中一定要發生的事」。

李杏和藍葦華、姚淳耀合作《尾號1314》。（羅永銘攝）

兩人劇中有精彩床戲，李杏強調：「我們要表達的是情緒而不是情慾！葦華哥一直說我床戲經驗很多，我在床戲領域算是曾掌握到一些逼近天花板的地方，都還可以掌握得了！」

《你的婚姻不是你的婚姻》單元主角《恭請光臨曾賈府喜事》簡嫚書、李淳。（羅永銘攝）

《你的婚姻不是你的婚姻》單元《沙之書》主角林予晞、温貞菱。（羅永銘攝）

《你的婚姻不是你的婚姻》單元《梅莉》主角夏于喬、施名帥。（羅永銘攝）

《你的婚姻不是你的婚姻》5個單元主角合體。（羅永銘攝）

《你的婚姻不是你的婚姻》5個單元中每對伴侶都試圖透過不同的科技產品，挽救岌岌可危的婚姻，意圖刻劃出讓結婚伴侶相當有感的「半幸福婚姻」，希望能夠引起觀眾對婚姻的討論與反思。12月3日起，每周六晚間9點於公視播出。