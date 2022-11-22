為鼓勵境外基金機構長期在台深耕並促進永續發展，金管會端牛肉！金管會證期局主秘黃厚銘22日指出，此次修正「鼓勵境外基金深耕計畫」將放寬境外基金機構適用優惠措施的認可期間，有8家業者適用；另外，「其他具體績效貢獻」新增釋例內容，將ESG納入其他具體績效貢獻事項的評估標準，這項所有境外基金業者皆適用。

黃厚銘表示，近期參酌投信投顧公會及業者意見，將修正「鼓勵境外基金深耕計畫」及相關問答集，修正重點有二項，一項是「放寬境外基金機構適用優惠措施之認可期間」，為因應業者需求及鼓勵境外基金機構長期在台經營資產管理業務，若境外基金機構「連續三年」獲得金管會的認可，可在第三次獲認可之次年申請認可有效期間為二年。

黃厚銘表示，「連續三年」獲得金管會認可符合境外基金深耕計劃的業者有8家，包括：聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、NNIP、富蘭克林。這8家業者於2023年6月底前可提出深耕計畫適用二年優惠措施之認可期間之申請，即原本只能適用一年的優惠現可延長至二年。

第二項則是「鼓勵境外基金機構協助促進永續發展」。黃厚銘表示，配合金管會今年3月發布的「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，鼓勵境外基金機構將其ESG相關研究資源或技術提供予總代理人或在台據點，協助總代理人或在台據點發展ESG相關業務或培育ESG領域人才，於境外基金管理辦法問答集「鼓勵境外基金深耕計畫」增訂釋例說明ESG相關其他具體績效貢獻事項的評估標準，以促進我國資產管理業者之永續發展。

黃厚銘表示，本次修正未調整深耕計畫架構，仍為境外基金機構「提高境外基金機構在台投資，包括設立據點、投入技術與人力」、「增加我國資產管理規模」及「提升對我國資產管理人才之培訓」等三大面向皆合格者，經金管會認可後，得適用優惠措施。

黃厚銘指出，此次修法後，預計可提高境外基金機構長期參與深耕計畫意願，鼓勵境外基金機構對總代理人或在台據點增加ESG研究資源、人才培訓或技術移轉，協助我國資產管理業者發展業務。未來金管會將持續檢視深耕計畫內容，以鼓勵並肯定努力貢獻我國資產管理市場之境外基金業者。