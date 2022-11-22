陳志強劇中對勇兔百般呵護，但媽媽卻不贊同這段婚姻。（三立提供）

林筳諭（勇兔）在三立8點台劇《一家團圓》中飾演張家玲，個性直爽犀利，不僅角色討喜受觀眾喜愛，她還前後擄獲江宏恩、陳志強和Gino等3位男神，可謂台八男神收割機，讓她笑說「對編劇感激不已」。林筳諭劇中和江宏恩離婚後和陳志強交往，怎料又遇上惡婆婆，讓她感情受阻，現在身邊出現暖男Gino，江宏恩也想和她再續前緣，讓她和粉絲都好猶豫，「不知道該和誰交往！」

勇兔劇中前段感情坎坷，現在則變成桃花女，江宏恩、陳志強及加入演出沒多久的Gino都不斷獻殷勤，連她自己都笑說：「這女人命苦，但桃花挺旺的！」勇兔說幸福來得太快，還在適應中，她幽默表示其實很開心能讓大家參與家玲這角色戲裡的戀愛史，就好像真的是一個人的一生中，總會來來去去很多人事物，每一段都有成長、有學習，也真希望戲外自己也能桃花這麼旺。

這次與3位帥氣男星對戲，笑說他們各自有不同魅力，江宏恩是「美食型大哥」，除了教她演戲，還總是會買很多美食跟她分享，拚命餵飽勇兔，連她都想問說：「妹妹我平常是多餓？」陳志強則是「工作時精神上的二哥」，戲裡有很多家玲和世傑的戀愛橋段，都是陳志強提出來的，也讓這對CP有更多有趣、溫情的地方；而Gino是「聊天型三哥」，因爲和他出外景時，兩人什麼都能聊，有一次聊到一半，他肚子餓跑去吃泡麵，原因是跟勇兔聊天很耗體力，讓勇兔猜想Gino是不是在暗示不要吵他，但一路演下來都大家越來越熟，三位哥級人物真的快像她自己哥哥了，跟他們合作都很歡樂，就是肖話講不完。

劇中勇兔曾是江宏恩的妻子，但他卻沒珍惜，後悔後又想追回前妻，面對這種吃回頭草，她笑說即使是連自己都很難說，因為有時候緣分到了，是擋也擋不住的。現在劇情陳志強對勇兔百般呵護，但婆婆卻不贊同這段婚姻，不斷想破壞，她覺得這種婚姻光是老公對自己好真的還不夠，畢竟婚姻是一家人共同生活，一直吵鬧相處起來也尷尬，互相對彼此好是最重要的。