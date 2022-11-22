韋禮安二度登上「THE FIRST TAKE」。（圖／索尼音樂提供）

韋禮安日前以〈如果可以〉登上日本最受歡迎的音樂YouTube頻道「THE FIRST TAKE」，成為台灣第一人，歌曲不僅在串流平台衝出冠軍佳績，〈如果可以〉原版MV在Youtube的點擊也即將破億。而昨晚21：00他以「WeiBird」之姿二度登上「THE FIRST TAKE」，演唱首張英文創作專輯的主打歌〈R.I.P.〉，特別以不插電的改編版本呈現，然而許多人對於頻道是否真的只錄一次感到疑惑，韋禮安錄完之後肯定告訴大家「是真的」，並笑說：「證明的話⋯⋯請大家看影片就會知道了。」

韋禮安在之前直播中透露這次的表現會有一點失誤，不過他認為：「雖然只錄一次難免會有瑕疵，但THE FIRST TAKE的精髓就是捕捉這一次的表演，那個情感最真實、最濃烈。」網友力挺韋禮安的演唱「瑕不掩瑜」，大讚「耳朵又懷孕了」！

韋禮安二度登上「THE FIRST TAKE」。（圖／索尼音樂提供）

而身為台灣第一位登上「THE FIRST TAKE」的歌手，他也表示「有一種使命感」，盡力展現自己最專業的狀態，為其他華語圈音樂人鋪路，讓更多人有機會來到這個頻道。韋禮安說：「『THE FIRST TAKE』是個國際平台，〈如果可以〉在華語圈的成績非常好，希望把這首歌的魅力傳達給日本、甚至全世界的觀眾；第二首是〈R.I.P.〉，是我也想用英文歌讓全世界更能認識我的歌。」

在飛往日本之前，韋禮安非常認真跟老師花了3、4個禮拜的時間，專心準備歌曲，甚至到現場錄音前，也不斷地跟老師視訊連線、開嗓練習，「身處『THE FIRST TAKE』的純白錄音空間，發現所有人都離開，只有攝影機對著我，完全是獨自一人的感覺真的很不一樣，尤其是錄第一首的時候，我發現我真的心跳加快，非常緊張，錄到第二首才比較適應和放鬆。」讓他印象深刻的是，當天他開嗓的方式是唱「nonono～」，快開始錄製前，日本團隊特地問他們說：「請問WeiBird桑，還需要一些nonono time嗎？」讓他覺得十分有趣，而錄完之後他覺得非常爽快，感覺像是演唱會，是一個很棒的體驗。

韋禮安此行入住澀谷的飯店，地利之便終於吃到一家一直很想吃的烤牛肉丼，大呼心滿意足，超級開心。而他為了到日本做準備，特別學了一句日文是「すみません。トイレはどこですか？（不好意思，請問廁所在哪裡？）」