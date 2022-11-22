洪都拉斯、李興文和馬國賢在12月將上檔的TVBS全新8點檔《加油喜事》，飾演30年前的軍中同僚，戲裡、戲外都未婚的馬國賢負責帶著人夫洪都拉斯、李興文上山下海、吃喝玩樂，不管去哪都有美女相陪，讓兩人暫時逃離老婆大人的手掌心。一場在健身房被美女教練崇拜的幻想戲，洪都拉斯開玩笑說：「可以多一點啦！」李興文則表示自己跟洪都拉斯戲裡、戲外都有人監督，不容許犯錯。馬國賢見狀，相當有義氣地拍胸脯說：「我來帶壞你們，沒有問題的啦！」

聊起在健身房拍戲，平常不常運動的洪都拉斯擔心自己會不小心拉傷，所以一律慢慢來，不然一有閃失，可能要休息半個月。話才說完，李興文就吐槽：「你是想偷懶吧！」被問及拍攝前，是否有特別鍛鍊？年齡相仿的洪都拉斯、李興文，感嘆中年男子逃不過有小腹，馬國賢一旁透露開拍前自己臨時抱佛腳，偷練10分鐘，還拜託造型師幫自己手臂抹油、畫線條，營造健壯的身材，立刻遭到兩位前輩調侃，李興文笑說：「都假的啦！」

3位中年男子在戲裡有不少「Men's talk」，已婚男子與黃金單身漢的生活形成極大對比。洪都拉斯話匣子一開停不了，關心起仍未婚的馬國賢，好奇對方會想找圈內或圈外的對象，馬國賢坦言圈內、圈外都好，只要有一個適合的就好。接著表示時下婚姻似乎都無法長久，自己十分羨慕洪都拉斯、李興文的婚姻能維持近30年，如果有機會結婚，一定要好好向兩位前輩學習，言談之中透露想婚的念頭。