再過2個月就是農曆春節了，搶攻年節圍爐商機，餐飲業者推出各式年菜搶市。種類豐富的外帶年菜，堪稱是主婦的神隊友，讓婆媽們可以輕鬆準備年夜飯，漂亮優雅過新年。

驢子餐廳瞄準小家庭，推出售價6800元的西式外帶4人份套餐，套餐內含驢子特製香料美國肋眼牛排16oz、香料烤全雞與香料炒蔬菜、義式狂水煮海鮮總匯、 蒜香海虎蝦細扁麵、牛肝菌野菇濃湯、花園水果沙拉佐松露油醋醬、草莓波士頓派等歐風美味料理，提供民眾中式團圓菜以外的另一種選擇。

其中超大份量的「美國肋眼牛排16oz」，以西班牙國寶級JOSPE百萬烤箱火烤，400度的高溫完整鎖住肉汁，牛肉充分吸收烤箱內的木材香氣，帶點炭火及波本威士忌餘韻，讓肉食者吃得美味又過癮。

九華樓外帶6人份年菜套餐有片皮鴨、龍蝦、鮑魚、鯧魚等7道料裡。(圖／九華樓提供)

九華樓的中式外帶年菜套餐，是由華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明所監製，黃傳明擁有30年正宗粵菜廚藝經驗，主廚團隊精選新鮮食材，精心製作6人份套餐，最大亮點就是「華泰招牌片皮鴨」，主廚嚴選75天的宜蘭北京種鴨，以明爐烘烤約1小時，出爐前緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮。片皮鴨外層顏色紅潤有光澤，口感外酥內嫩、皮脆有嚼勁。

中式套餐其他料理還有濃郁Q彈的「咖哩花椒焗龍蝦」、鹹香微辣的「撈汁花膠扣鮑魚」、「蒜香鮮露大白鯧」將過年必吃的大白鯧則以港式經典蒜蓉手法烹製，還有香甜軟Q的「芥蘭老火滷豬腳」、料多味豐的「蒲燒鰻櫻花米糕」、養生湯品「松茸蛤蜊煲全雞」，7款菜式售價12888元。

人氣禮盒「華泰鳳梨酥禮盒」以全新包裝登場，搶攻過年禮品市場。(圖／華泰大飯店集團提供)

考量到過年送禮需求，業者推出全新包裝的「華泰鳳梨酥禮盒」，現代感的包裝頗具質感。烘焙師揉和土鳳梨與冬瓜醬、日本柚子絲，自製手工金鑽鳳梨果乾，香氣馥郁奔放，6入售價780元，適合年節贈禮傳情達意。