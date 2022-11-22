房地合一稅2.0版本自去年7月上路一年來，在一年來共有近3萬筆交易遭課45％重稅，占適用房地合一稅交易量的26.7％，比例相當驚人，房仲業者推估一年來房市短期交易總獲利金額達227億元、平均單件獲利達76萬元，獲利金額不僅逐季提高，今年第二季平均單件獲利更高達94萬元。

根據永慶房產集團統計房地合一稅2.0上路以來各季的稅收及獲利情形，過去一年來約有11萬件交易遭課房地合一稅，今年第二季的課稅件數、以及課45％重稅的件數有所下滑，不過，隨著房價漲幅加劇、短短炒作氣氛濃厚，適用最高45％稅率的交易中，去年第三季平均每件獲利59.8萬元、繳稅26.9萬元，不過到今年第二季已成長至每件獲利94萬元、繳稅42.3萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，房市短期交易獲利規模愈來愈龐大，反應了房市短期交易盛行、獲利驚人，也造就短期房價全面推升。以房地合一稅2.0上路前後一年比較，七都中除了台北、新北房價年漲幅各為8.7％和10.2％外，其餘五都年漲幅都超過15％，新竹縣市和高雄市的房價更是飆漲超過20％。

陳金萍表示，從2020年年初以來，全球受到新冠疫情影響，各國紛紛祭出量化寬鬆政策刺激經濟，台灣因疫情控制得宜、經濟表現優異，熱錢大量湧入，也給房市炒作空間，三年來房價高漲幅讓購屋族苦不堪言。

近來房市雖然因全球升息、貨幣緊縮政策以對抗通膨而有盤整降溫，不過隨著全球經濟復甦、各國開始降息，重回超低利率時代，政府仍需留意房市炒作亂象隨時有可能捲土重來。