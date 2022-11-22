SOGO天母店Mur Mur Talk漫步者寵物推車黑色金點，原價4500元，特價3600元， 限量20台。（圖／SOGO提供）

百貨周年慶最後壓軸登場，SOGO百貨天母店打出北區百貨最強回饋，可達20％，再搶櫻桃小丸子獨家來店禮；新光三越台北站前店看好接下來的降溫商機，主打冬被、大衣外套下殺1.5折，尾牙禮品、家電都一站式購足。

SOGO天母店Columbia Omni Tech防水保暖背心兩件式外套（男），原價7080元，特價5600元，限量30件。（圖／SOGO提供）

SOGO百貨天母店11月30日至12月11日周年慶壓軸登場，化妝品9折、秋冬服飾6折起、city’super9折，獨家加碼首5日滿6萬元加贈1000元，累計回饋無上限，國泰世華卡友滿5000元贈300元，刷國泰世華CUBE卡合併最高回饋達10%。周年慶期間App會員也享天母SOGO 200元折價券，單筆滿3000元可抵用；此外更首度納入美食優惠，下班到天母店美食街或麵包店，再送50元美食金。

SOGO天母店LONGCHAMP Le Pliage Cuir手提包，推薦價1萬3100元。（圖／SOGO提供）

SOGO天母店NIKE休閒外套，原價3580元，特價1990元，限量20件。（圖／SOGO提供）

SOGO天母店店長蕭淑英表示，近來黃金買氣好，天母店更推出滿萬元送500元的優惠，搭配國泰CUBE卡最高回饋近10％，男女裝更是北區百貨中回饋最高的，還有成家專案、婚嫁專案等活動。SOGO天母店周年慶業績目標11.3億元、全年目標45億元，希望可再挑戰2014年45億3000萬元的最高紀錄。

新光三越台北站前店MATSUMI格紋拼接立領大衣，原價7980元，特價46折3690元。 （圖／新光三越提供）

新光三越周年慶全台最後壓軸的台北站前店，12月1日起登場，除全館累計滿5000送5000點、化妝品單筆滿2000元送2000點、大家電單筆滿萬元送5000點skm points外，商品方面也訴求打造「最優惠的周年慶」，因今年冬天來得晚，站前店冬被、大衣外套可一站購足，全面1.5折起；化妝品則推出30萬組的特惠爆品，「買1組送N組」，主打備貨最齊全。另有成家、尾牙獨享專案加碼，日韓大家電買大送小等。

世足話題火熱，新光三越台北站前店推出adidas最新世足聯名鞋款，周年慶世界盃商品全面9折。（圖／新光三越提供）

新光三越台北站前店看好世足話題熱，FILA 2022足球系列上衣特價1570元、短褲1066元。 （圖／新光三越提供）

此外，新光三越台北站前店主婦最愛的超市，推出箱購立即兌2折起，如黑豆桑黑金醬油6入43折、P&G ariel 4D碳酸洗衣球6入21折，skm points點數也可換藍象廷、勝博殿、豆腐村等美食金；周年慶首四日加碼再推出點數變現金，於App上扣50點，可兌換500元電子抵用金，最高領1000元。