美股雖回檔收黑，但台股開低收高，外資微幅買超偏匯入，國際美元指數反彈，新台幣跟著台股走升，但尾盤又見豬羊變色由升轉貶，終場收在31.213元兌1美元，續創逾一周新低，貶值0.3分，已連續五個交易日收跌，總成交量9.29億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）官員雖然出面唱鴿，但11月會議紀錄發布在即，且大陸疫情又惡化，美股投資氣氛轉保守觀望，攻勢顯現熄火，避險情緒上揚，四大指數全部收黑，台股則是開低後由護國神山台積電帶頭反攻，最後上漲92點至14,542點，帶動新台幣跟著走升，盤中最高來到31.155元。

外匯交易員指出，外資操作上雖相對保守，仍微幅買超台股5億元且略偏匯入，提供新台幣支撐，但國際美元指數反彈回到107之上，主要亞幣跌多漲少，因此央行尾盤再進場調節，一舉打貶新台幣。短線市場靜待Fed利率會議紀錄公布，影響外資後續動向，並決定新台幣升貶。