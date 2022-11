蘇珮卿赴美拍MV,老公Cody也入鏡。(圖/賽蓮音樂提供)

「全方位電豎琴創作女聲」蘇珮卿即將推出全新英文專輯,今(22日)新歌〈Take It One Day At a Time〉(一日一單位)MV上線,是她8月到美國巡演時在紐約拍的,MV穿梭紐約著名景點,如世貿中心、時代廣場、布魯克林大橋、中央公園、地鐵站、Radio City音樂廳…等等。影像裡面鼓手老公Cody(白克迪)和9歲兒子KK也都入鏡,Cody不但愛相隨,還在MV搶先留言:「Beautiful all round!!」

蘇珮卿的MV團隊,左一為她的老公Cody。(圖/賽蓮音樂提供)

蘇珮卿表示大蘋果紐約是多元薈萃的世界大熔爐,在路上拍MV根本沒有人大驚小怪,有些人會豎起大拇指讚許,或調皮入鏡非常有趣,值得一提的是,她腳上穿的一雙綠色靴子,居然成了第五大道上大家回頭率相當高的景色,「最好玩的是,導演還拍到跟我擦肩而過的『蜘蛛人』和『鋼鐵人』,對我靴子品頭論足的畫面!」此外,因為她從白天走到晚上,走到腳扭到加起水泡,途中還看到倉狂的鼠群集體跑過街的驚悚畫面,讓她顧不得腳痛,整個拔腿快跑,演出「曼哈頓大逃亡」!

蘇珮卿日前獲得金音獎肯定。(圖/賽蓮音樂提供)

蘇珮卿歷經抗癌重生,轉為獨立製作後,又遭逢疫情肆虐,去年推出英文單曲〈This Is Trouble〉,迴響很大,她緊接發片,於年初舉辦蘇珮卿《This is..》VIP Concert,這場小而精緻的音樂會,在前身為電影院的玉成戲院錄音室開唱,又讓她入圍金音獎並一舉拿下「最佳現場演出獎」,她開心說:「這個獎項入圍三次終於得獎了!」她也官宣《2022都會女聲-Take It One Day At a Time》演唱會,將於12/17在Legacy Taichung、12/23在Legacy Taipei舉辦。