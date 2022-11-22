蘇珮卿赴美拍MV，老公Cody也入鏡。（圖／賽蓮音樂提供）

「全方位電豎琴創作女聲」蘇珮卿即將推出全新英文專輯，今（22日）新歌〈Take It One Day At a Time〉（一日一單位）MV上線，是她8月到美國巡演時在紐約拍的，MV穿梭紐約著名景點，如世貿中心、時代廣場、布魯克林大橋、中央公園、地鐵站、Radio City音樂廳…等等。影像裡面鼓手老公Cody（白克迪）和9歲兒子KK也都入鏡，Cody不但愛相隨，還在MV搶先留言：「Beautiful all round！！」

蘇珮卿的MV團隊，左一為她的老公Cody。（圖／賽蓮音樂提供）

蘇珮卿表示大蘋果紐約是多元薈萃的世界大熔爐，在路上拍MV根本沒有人大驚小怪，有些人會豎起大拇指讚許，或調皮入鏡非常有趣，值得一提的是，她腳上穿的一雙綠色靴子，居然成了第五大道上大家回頭率相當高的景色，「最好玩的是，導演還拍到跟我擦肩而過的『蜘蛛人』和『鋼鐵人』，對我靴子品頭論足的畫面！」此外，因為她從白天走到晚上，走到腳扭到加起水泡，途中還看到倉狂的鼠群集體跑過街的驚悚畫面，讓她顧不得腳痛，整個拔腿快跑，演出「曼哈頓大逃亡」！

蘇珮卿日前獲得金音獎肯定。（圖／賽蓮音樂提供）

蘇珮卿歷經抗癌重生，轉為獨立製作後，又遭逢疫情肆虐，去年推出英文單曲〈This Is Trouble〉，迴響很大，她緊接發片，於年初舉辦蘇珮卿《This is..》VIP Concert，這場小而精緻的音樂會，在前身為電影院的玉成戲院錄音室開唱，又讓她入圍金音獎並一舉拿下「最佳現場演出獎」，她開心說：「這個獎項入圍三次終於得獎了！」她也官宣《2022都會女聲-Take It One Day At a Time》演唱會，將於12／17在Legacy Taichung、12／23在Legacy Taipei舉辦。