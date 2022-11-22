東非國家烏干達自9月爆發新一波伊波拉病毒蘇丹株（SUDV），至本月7日共通報136確診、53死亡病例，其中影響最嚴重、也是疫情源頭為中部穆本德(Mubende)，其次是卡桑達（Kassanda），最新淪陷區為馬薩卡(Masaka)，其他包括首都坎帕拉（Kampala）、基埃蓋瓜（Kyegegwa）等6地皆出現相關病例。對此，世衛組織(WHO)緊急發布聲明提高區域威脅層級，籲鄰國正視並做好預防措施。

今年(2021)9月20日，烏干達中部地區穆本德通報第一起蘇丹伊波拉病毒，距離上次爆發為2012年，根據WHO官網10日發布一份聲明，考量該國與鄰國高跨境流動以及缺乏獲准的醫療政策，已將本次蘇丹伊波拉病毒（SUDV）的區域風險評估提升至高層級。儘管多年來，當局在疫情的應對能力有顯著提升，烏干達仍與炭疽病(anthrax)、COVID-19、克里米亞剛果出血熱等疾病搏鬥，加上糧食分配不均，倘若病毒持續擴散至人口稠密區，將不堪負荷。

伊波拉病毒是一種影響人類及其他靈長類動物的致命疾病，由野生動物果蝠、豪豬和非人靈長類動物透過血液、分泌物、器官直接接觸而傳染，致死率達50%，此外，疾病可藉著人傳人方式於醫院或社區中擴散。

世衛強調目前缺乏認證疫苗，示警各國嚴加戒備。不過秘書長譚德塞(Tedros Adhanom)16日宣布已有3款候選疫苗，預計不久的將來就會啟動人體臨床試驗。