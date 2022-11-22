經濟部加工出口區管理處為了協助區內廠商掌握節能減碳，起手式就是今年度組成「科技產業園區節能減碳專家輔導團」，已促成區內廠商實際減碳564公噸CO2e碳排放量，相當於1.46座大安森林公園的減碳量，為了擴大輔導團服務能量，22日由執行團隊財團法人金屬工業研究發展中心，擔任整合平台，結合高雄市會計師公會、及台灣碳權交易推廣協會能量，共同簽署「碳權交易媒合合作備忘錄」，未來，將攜手產學研能量持續進階輔導業者發掘碳權爭取與交易模式。

經濟部加工處游淑惠組長22日表示，節能減碳專家輔導團，今年度已診斷區內14家業者能源使用現況，促成實際減碳564公噸CO2e碳排放量，且提供節能改善意見，未來減碳量更可達1.38萬公噸CO2e。

但，面對國際徵收碳費制度的趨勢，且區內事業夥伴是國際供應鏈的一環，她說，若無全盤的碳權規劃方向，將難以面對相關國境的碳關稅規範，因此，區內專家輔導團後續將引入會計師制度，協助區內事業推動ESG，並結合國內碳權交易媒合單位能量，發掘可行綠色經濟及碳權交易媒合案例。

加工處指出，國內推動企業永續經營最大問題是，缺乏節能減碳與低碳生產所需的人才與技術，管理處已成功爭取科專計畫，未來將持續深入及擴大輔導廠商加速因應邁向碳中和，讓台灣及區內產業在全球化的綠色經濟市場具有國際競爭力。