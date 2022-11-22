雲林縣口湖鄉「清廉反貪聯盟」看板被拆，聯盟李姓成員報警處理。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉「清廉反貪聯盟」張貼「貪！金條？選議員！？」看板，22日傍晚遭無黨籍縣議員候選人林哲凌競選團隊人員拆除，「清廉反貪聯盟」李姓成員報警處理，強調不滿林哲凌作為，才會張貼看板。林哲凌則表示此看板涉嫌「意圖使人不當選」，不排除提告。

「清廉反貪聯盟」李姓成員手拿「貪！金條？選議員！？鄉長林○凌貪汙提起公訴」看板，表示有一群人對政治清廉非常重視，對於因貪汙被檢察官起訴的人，還好意思出來選議員，破壞台灣清廉政治，侮辱所有選民，所以出資製作看板張貼表達心聲，看板上都有署名「清廉反貪聯盟」。

李姓成員說，他們共製作8000張看板，21日晚上開始在北港、口湖、水林地區張貼，要讓大家知道這個人是什麼樣的人。結果22日傍晚，有人發現林哲凌競選廣告車上的2個人，在北港鎮民樂路沿途撕毀看板，錄影後馬上報警處理。

林哲凌對此指出，「清廉反貪聯盟」的看板屬於黑函，涉嫌「意圖使人不當選」，因此才會派員拆除，為捍衛自身權益，不排除提告。