轉型新能源事業的台泥，今(22)日宣布正式進軍綠電交易市場，啟用「能元超商綠電交易平台」，提供各式綠電報價與媒合。2023年先開放自家綠電組合1.5億度，其中一定比例保留給有出口需求的中小企業購買，後續也會接受其他綠電商委託掛單。

過去只生產綠電的台泥，這次也跳下來做買賣交易平台，上下游一條龍服務。未來能元超商綠電交易平台上可以買電也能賣電，共有兩種訂價方式。一種是「媒合價」，由買方提出需求，例如企業客戶在平台輸入想以每度5元買綠電，想賣電的公司覺得價格合理，雙方就以5元價格成交。

另一種是「現貨價」，能元超商綠電交易平台上會由賣方訂出各式綠電價格，如果買方看到覺得可接受，就能直接購買。台泥強調，現貨價格會隨市場即時變動調整。

能元超商初期以台泥各子公司「風、光、地、海」等多元化再生能源為主，預計2023年先開放裝置容量103MW，約1.5億度綠電，其中並會保留一定比例度數，供出口導向需求的中小企業購買，協助他們在國際綠色供應鏈趨勢中，具備競爭力。

後續有其他綠電商也想賣，可以上平台委賣。台泥強調，在平台交易只需「三個步驟」，就像超商一樣簡單買到商品。

此外，能元超商也提供電力交易代理聚合操作，以及協助客戶取得綠電憑證服務，更首創「線上綠電顧問」，客戶只要提供減碳目標、用電量，一個按鍵就能在線上獲取不同能源搭配的最佳化綠電推薦方案。