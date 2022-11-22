根據這張在地方上流傳的擷圖顯示，這位據稱是王威元之父「王銓榮」的男子，在本月17日下午3時13分許將一個網路社群連結、一份民調資料以及競選文字分享到通訊軟體的一個擁有429人的群組中。(黃敬文翻攝)

距離九合一選舉投票日進入倒數階段，各種選舉民調在本月16日0時起開始封關，根據我國《公職人員選舉罷免法》規定，不得以任何方式，發布有關候選人民調資料，若違法可處50萬元以上，5百萬元以下罰鍰，不過近日傳出在新北市第四選區爭取連任的新北市議員王威元之父，疑似將關於王威元的一份選舉民調傳進通訊軟體一個擁有429人的社群，引發外界熱議。

根據這張在地方上流傳的擷圖顯示，這位據稱是王威元之父「王銓榮」的男子，在本月17日下午3時13分許將一個網路社群連結、一份民調資料以及競選文字分享到通訊軟體的一個擁有429人的群組中，被指涉及違反《選罷法》。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章指出，依照《公職人員選舉罷免法》第53條第2項之規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述，若違法可處50萬至500萬元罰緩。

他表示，針對該案，目前選委會尚未有檢舉案件，若有接獲檢舉，將會送交監察小組委員會開會討論，來決議是否構成裁罰要件，並決定裁罰金額。

據了解，有選務人員透露，這起事件是否違規，要端看轉貼圖文的時機，倘若轉發的時間點確實是在16日凌晨0時之後，而且轉發的內容涉及民調發布的內容，就有可能會構成違規。