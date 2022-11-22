九合一選舉近在咫尺，各政黨候選人都摩拳擦掌準備中，投票日也將於本周六（26日）登場。無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今（22）日就在臉書上表示，「兩年前，我開始為了現在做準備，就跟著幾個夥伴默默的做，默默的走，想努力看看兩年後能否被選民所接受」，鍾東錦更強調，「我們理想中的苗栗縣政府，公務員只是配角，人民，才是主角」。

鍾東錦在臉書上回憶，「記得開始走動的第一天，我的夥伴就告訴我，以前，跟青年拍照的時候，政治人物都站主位，從今天開始，如果青年坐著，那你就站在他們後面；如果運動員站著，那你就蹲在他們跟前，我們理想中的苗栗縣政府，公務員只是配角，人民，才是主角」，鍾東錦也說，「我照做了，這種感覺很棒，我覺得那段時間裡我不是議長，而是青年的哥哥，運動員的兄長，我想跟著他們一起追求榮譽，往國際賽事的目標持續奔跑，並永不懈怠」。

鍾東錦提及，在捐薪助學的時候，「我的夥伴告訴我，能領到獎學金的孩子，他們要的不是施捨，而是榮耀與鼓勵，用好的成績換來的回報，是他們應得的，為什麼要說是救助清寒？為什麼要說是幫助弱勢？他們如此優秀，如此耀眼，如此值得我們投資」，鍾東錦說，把獎學金投資在苗栗未來的希望身上，理所當然，當他們學成歸來的時候，就會是故鄉發展最強大的推力。雖然輸在起跑點，但我們要協助他們，贏在終點線，相信苗栗的孩子有能力做到。

最後鍾東錦更強調，「這些夥伴們是誰？他們有些是在社會中被遺忘的一群青年，他們在背後默默成就了我，從一開始的兩三個，到後來的幾十個，到現在的千千萬萬個鄉親，都在為我吶喊，給我鼓勵，這份感動，我永誌難忘」，鍾東錦坦言，一個成功的企業家並不是因為他自己能以一擋百，而是他找了很多優秀的人才，來協助他成就未來。企業如此，縣政亦然，「在我理想的縣治版圖中，我要開放舞台，延攬人才，讓青年理政為苗栗帶來全新的視野，讓年輕，成為我們與世界，展開溝通交流的精神語言」。