NBA知名球星「魔獸」霍華德近日因為左膝不適，暫時休兵2周，不過他仍會透過社群和粉絲分享近況，21日更和名媛李晶晶聚餐，而席間還有賈永婕，她也開心曬出與魔獸的合照，並解釋與魔獸見面原因。

賈永婕21日曬出與魔獸合照，興奮稱「我越來越小隻了啦…感謝彭園贊嘆彭園，兒子媽媽可以在你面前橫著走一陣子嗎？」而眾人看到合照後，羨慕之餘也歪樓好奇「魔獸口袋裝什麼」，怎麼看起來這麼大？

今賈永婕又發文，上傳向霍華德要簽名的影片，她從頭到尾都仰頭看著對方，並露出開心笑容，「昨晚我從頭到尾都看著他的臉，此生仰角最高」，至於大家關注的焦點，她笑稱「最後我有看到他穿著亮晶晶有水鑽的褲子，非常潮，可惜忘了看重點」，她也回覆網友要不是自己沒看到，「不然我一定幫大家確認一下」。

此外，賈永婕也透露自己能幸運和魔獸合照，是因為霍華德正在和family friend聚餐，「是的魔獸在台灣也有family friend，他們盡地主之誼，而我們就真的賺到了。」網友見狀都紛紛表示羨慕不已。