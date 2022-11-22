世界盃足球賽終於開戰，加上近期開打的職籃例行賽、熱門話題的職棒年度冠軍賽，全面點燃全民運動魂，Global Mall即日起推出「冬日運動應援祭」，集結近60家品牌從晚餐、零食到茶飲推優惠5折起，加上必蒐應援運動服飾6折起。

三大運動賽事話題夯，運動服飾業績亦相對帶動成長，Global Mall今年1～10月對比去年業績已成長近20％，看準球迷必蒐世足球隊周邊服飾配件，集結多個運動品牌包括adidas、Nike、PUMA、FILA等運動休閒品牌推6折起優惠，更加碼會員於指定服飾櫃位累計消費滿2,000元即可參加抽獎。

看準世足賽熱潮，即日起至12月18日祭出「世足加油三大讚」，從暖胃、穿搭到打卡三大應援一應俱全，不僅可齊聚觀賽喝采，還集結近60家品牌從晚餐、零食到茶飲推優惠5折起，加上必蒐應援運動服飾6折起、再加碼消費滿額抽墾丁華泰瑞苑住宿招待券，並合作百威啤酒，設置加油打卡點贈限定飲品。

此外，Global Mall也持續推動「在地運動生活圈」，分別攜手合作棒球隊、籃球隊，甫舉辦完的職棒年度冠軍賽關注仍不斷，機捷三店-桃園A19、桃園A8、林口A9特別加碼延長「感謝歡聚週」，一起為樂天桃猿隊加油打氣，即日起至11月27日持樂天桃猿主場賽票根，可享美食買一送一，更打造全台首間樂天桃猿聯名餐廳「秋風軒鍋物X Rakuten Monkeys」。

此外，近期席捲全台的職籃球賽，Global Mall也與T1聯盟「新北中信特攻」合作，分別於12月17、18日為新莊體育館主場賽事，現場推「球迷獨享禮」，新註冊成為環球會員，即可兌換獨家限量中信特攻聯名票卡夾。