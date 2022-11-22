經典美食的新奇吃法層出不窮，往往能夠吸引許多網友好奇嘗試，不過有時可能會對周遭親友造成困擾。一位女網友表示，男友很喜歡發現在網路上尋找獵奇料理，除了自己食用還會要她一起吃，如果不吃就會鬧彆扭說「我都不愛他」，讓她感到相當困擾。許多人看了男友的獵奇料理菜單後，紛紛建議乾脆分手，「不要拿你的胃開玩笑」！

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，男友很喜歡觀賞YouTube平台介紹獵奇料理後自己實際品嘗，把各種奇怪的食材或是不搭嘎的食物加在一起，原PO對此沒有意見，不過男友卻會更進一步要求她也要一起吃，「如果我不吃，他還會給我鬧彆扭說我都不愛他」，讓原PO完全無法理解。

原PO細數，先前阿Q桶麵加布丁一度爆紅，她也應男友的要求吃下肚，「最讓我無法接受的一次是香菜冰淇淋」，但男友明明知道她不吃香菜，最近則是情緒勒索逼她吃芥末珍珠乾麵，「到底該怎麼跟男友溝通他才願意收手？」原PO也提到，自己曾想過要找更噁心的獵奇食物給男友吃，讓男友體會她的感受，但又怕男友吃了真的喜歡，要她一起吃。

對此，許多人紛紛回應「直接翻臉就好，沒什麼好談」、「我覺得不行要換，頂多接受個人口味獨特」、「分手就不用再吃這種黑暗料理」、「是真的蠻噁的，他不能吃正常的食物嗎⋯」、「直接選擇不吃就好，為何要逼自己吃這些奇怪的食物，他不爽妳直接爆氣，大不了分手而已」、「妳應該跟自己的嘴巴跟胃道歉1萬次」、「不能溝通就分手，不要拿你的胃開玩笑」。