基隆市選委會22日晚間舉行了基隆市長第二次公辦政見發表會，候選人們除了提出自己的政見外，也不忘在發言中攻擊對手的相關政見。但相較之下，上次激烈交鋒的藍綠兩黨候選人，卻花了幾乎所有時間，在訴說自己的政見。

國民黨基隆市長候選人謝國樑。（張志康攝）

謝國樑一開始就扎扎實實地開始談他的政見想法，他分別談到了他的社區健身中心、海景兒童樂園、「一區一特色」親子空間、24小時書店、文創產業人才培育以及支持18歲公民權的主張。

謝國樑花了很多時間在解釋他的這些政見想法，並且在最後發表他的感想，他認為，身為市長就應該有雅量接受批評及對市政的看法，並且會認真思考民眾的想法和建言。他表示，未來也將會向林右昌請益，並且重視現有的市府團隊，並向市府團隊喊話，希望在他當選後能夠與市府團隊積極發展基隆市。

民進黨基隆市長候選人蔡適應。（張志康攝）

最後一位發言的是蔡適應，他一開始就說出擁有執政優勢的說法，他表示，同場候選人在乎的一區一親子館，即將完成。另外，特色書店也將會在近期進駐要塞司令部。

蔡適應說，在這次競選期間，他感受到許多民眾給他溫暖的鼓勵與祝福，他期待基隆成為一個多元平等、安居樂業的城市。他並以先前提出的「適大主軸」政見為主，談了延續市港再生計畫、延續歷史場域再現、海洋城市基隆驕傲，以及基隆捷運帶動河谷廊帶等主軸，分別說明他的想法。

曾國民在22日的第二次政見發表會中，再提他的「台一線方案」，並且表示他曾經寫了一封公開信給中國大陸的領導人習近平。他表示，他公開在台灣提出了第一個完整而具體的一國兩制台灣方案，我把它稱為台灣模式的一國兩制路線，簡稱「台一線」。他希望他的政治想法，能夠透過這次的基隆市長選舉，傳達給社會大眾。

時代力量基隆市長候選人陳薇仲。（張志康攝）

時代力量候選人陳薇仲則是在政見發表會中，提兩個20年的願景，首先是「留住青年發展引擎的20年」，以及「面對急遽變遷的20年」。她強調，讓願意留在基隆的青壯世代安心勞動，投入資源讓基隆在地產業轉型，同時支持青年可以「選擇」留在基隆，用創新與能力共同投入基隆社會議題的改善。她也提出韌性城市、環境保護與能源治理政見。

無黨籍基隆市長候選人曾國民。（張志康攝）

無黨籍基隆市長候選人黃希賢。（張志康攝）

無黨籍候選人黃希賢上台後，先罵了國民黨的謝國樑及民進黨的蔡適應8分鐘，痛批兩人的政見欺騙民眾、不具可行性。接下來才談到他的交通、教育、生育、老人福利，以及住宅危老政策。