全聯大同6人份晶鑽灰多功能不鏽鋼電鍋，3990元，市售88折。（全聯提供）

為搶攻「黑色星期五」（Black Friday）商機，全聯今年第5年推出黑色星期五優惠活動，去年創造13億元業績，在疫情自煮風潮下，以生鮮、冷凍食品及調味品等較受消費者青睞，預計今年搭配抗通膨話題，業績約可成長1成。

「PXGo!全聯線上購」即起至12月1日舉辦「黑五派對Go！」，每周五、六、日購買指定區域商品，使用PXPay儲值金支付，單筆累計消費金額每滿1000元以上，可獲得1000福利點數，最高享10%回饋，單卡單日贈點上限5000福利點。

其中11月25日至11月27日，「PXGo!全聯線上購」分批取館黑色商品激省5折起，本檔必買推薦如時尚挪威鹽鯖魚切片、萬家香黑豆醬油、光泉無加糖濃黑豆漿等。同時，再推出「HI FIVE快閃黑五購」，OFF COFFEE全系列、阪急麵包每組555元，下單任兩組搭配1000福利點數回饋，活動換算美式每杯19.5元、拿鐵每杯28.1元，使用自帶杯再省8元。

「PXGo!全聯線上購」預購館也推出眾多黑色家電，挑戰通路最殺，專區3折起，舉凡大同6人份晶鑽灰多功能不鏽鋼電鍋、飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋，對於婆媽或小資都是人氣入手款；12月1日前預購館」購買指定商品，單筆滿1600元，下單輸入折扣碼「SALE92」享92折。