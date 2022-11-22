瞄準台灣每年超過80萬輛中古車買賣交易商機，太古集團推出「好車雲」服務，結合線上AI大數據提供中古車快速報價、收購服務，與線下中古車商、特約保修店等實體通路資源，提供從收車、整備、賣車到售後服務等中古車交易一條龍服務。

業者指出，中古車交易規模大，產業價值鏈也很長，不僅本土企業，近來更吸引外商業者競相投入。繼Carro、QUOTZ等兩家新加坡新創企業先後宣布進軍台灣中古車市場後，在台灣經營新車代理、經銷業務超過40年的太古汽車集團，22日也宣布推出「好車雲」中古車交易平台。

太古汽車主管指出，針對一般民眾賣中古車覺得最麻煩、對中古車商最不信任的中古車收買（收車）痛點，好車雲提出「快速提供公正客觀的鑑價、收購服務」的解方。

太古汽車表示，在線上提供好車雲運用AI智慧及獨有中古車價預測模型，以大數據分析市場交易數據、新車交易狀況及各項車主用車成本，即時計算出最具公信力的二手車價，大幅簡化民眾賣車的流程，只要在線上簡單輸入車輛資訊，就能線上即時報價，操作便捷，後續可線上預約鑑價師全台到府鑑價，以89項標準檢測項目配合診斷電腦查驗車況，過程只要30分鐘，在雙方達成共識後，即可簽定合約收購車輛。

好車雲表示，將提供高於業界平均的收購價，讓消費者輕鬆賣車，太古汽車也希望藉此擴大中古車源。好車雲收購的車輛將提供給旗下68家優質中古車商整備後，於好車雲的售車平台上架銷售；好車雲平台上出售的中古車，太古汽車也都提供5大車況保固、7天鑑賞期等保證。