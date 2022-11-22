戲劇新人王肇緯有著標準男神身材。（圖／碧麒沃客提供）

戲劇新人王肇緯有著高顏質及185公分標準男神身材，近期在戲劇《遇見未來的你》挑大樑飾演 「霸總系貴公子」，其實他私下曾當過「貧窮貴公子」，在異地打拼3年轉往北京當演員，竟遇經紀公司倒閉，沒錢租房只能暫借住朋友家打地鋪，憑著一股想當演員的堅持傻勁熬過低潮期，返台後從零開始進修、簽新公司重新出發，脫胎換骨再闖星河！

回想起那段「飄向北方」的日子，王肇緯形容是對他演藝人生一個重大的「震撼教育」，原來當時初到北京人生地不熟，才剛到半年就遇到經紀公司倒閉，懷抱著當演員的夢，他每天騎著腳踏車到每個劇組去遞履歷尋求表演機會，後來還因為自己帶去的積蓄花到見底租不起房子，不得已借住在朋友家打地舖長達1年時間，當時沒經紀公司的他，形容自己像是「孤兒」般自力更生，為了夢想咬牙苦撐，「剛到北京1年多真的是人生黑暗期，在沒有公司協助的狀況下必須拋下自尊，自己去爭取所有的表演機會。」

儘管過著「貧窮貴公子」般的日子，但吃苦當吃補的王肇緯，卻十分珍惜這幾年帶給他的戲劇表演養分，他特別感謝在自己低潮時有兩位同樣也是台灣過去的戲劇老師對他的知遇之恩，除了教導演戲及肢體訓練外，還帶著他跑遍大江南北各大城市及電視節目的表演活動，推薦他到北京的保利劇院參與演出工作，儘管都是小角色，但卻能從中學習及磨練演戲的技巧，讓王肇緯在北京的後兩年生涯受益良多，更讓他之後有機會出演了人生第一部電視劇。

被問到這幾年北漂過程中最難忘的甘苦回憶？他透露：「有一次試上一個舞台劇擔任角色，結果排戲排了一、兩個月後，導演覺得最後感覺還是不對就換掉我，還要我去演路人的角色，這個讓我感覺最受挫！」

大器晚成的王肇緯在歷經多年異地苦拚後，演藝事業漸有起色，兩年前遇疫情攪亂無法返回北京工作，一度讓王肇緯對未來感到失落與迷惘，經由朋友介紹他到鳳小岳成立的MEISNER戲劇學院上課，才讓他真實感受到表演藝術的迷人之處。兩年來接受MEISNER紮實的演技訓練，與鳳小岳等知名演員當同學的過程，讓他真切感受到「演員」是條無止境的道路：「看到鳳小岳即使在中南部拍戲，也趕回台北上課的態度，讓我內心受到極大的震憾！毫無明星架子，每次上課時虛心學習的樣子，讓我一次也不敢缺課，更堅定我想成為演員的決心！」

MEISNER戲劇學院結業的成果發表會上，邀請了包括廣告、戲劇的業內人士前來觀看，王肇緯的演出讓他獲得許多的讚美與機會，恰巧在自己30歲之際被相中加盟新公司，讓他感恩地說：「帶著MEISNER滿滿的養分，我決定讓自己歸零從台灣出發，給自己5年的時間全力在演員之路衝刺，挑戰各式各樣多元的角色，成為不讓大家失望、名符其實的『怪物演員』！」