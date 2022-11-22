台積電創辦人張忠謀近日證實繼5奈米廠之後，也將在美國興建3奈米廠。前大使介文汲今(22日)在《盧秀芳辣晚報》節目強調，美國制裁逼得中國大陸什麼都要自己生產，10奈米以上成熟製程迎頭趕上，28奈米將來做成白菜價，高雄台積電28奈米廠會無法競爭。而台積電的良率、製程超過別人，秘密在工程師，美國搶走300個工程師，又把5奈米、3奈米移到美國，台積電在台灣沒有什麼利潤，別說10年，可能3年就被取代了。

介文汲表示，台積電最有競爭力、利潤最高的，是所謂先進製程，是別人沒辦法跟它競爭的，5奈米跟3奈米，7奈米事實上韓國也可以做，不過在7奈米的時候美國是全垮，美國原來Intel就是跟台積電一直在競爭，可是到7奈米的時候，Intel說：我比不下去了，我認輸，將來我直接跟台積電下單。

「所以7奈米以下是台積電的主要獲利來源，而且它的市佔率最高。」介文汲說，今天若是回到14奈米以上，28奈米，對不起，大陸通通可以生產。所以過去有一個分析說，你現在逼得大陸什麼都要自己生產，不向外面下單的話，將來28奈米生產會被大陸做成「白菜價」。

介文汲指出，那請問台積電那高雄的28奈米(廠)現在去蓋，蓋好以後，對不起，根本就沒有競爭力，也沒有利潤。台灣還什麼可以10年內不被取代？第一個，你這種所謂成熟製程（以美國的定義，10奈米以上都算成熟製程了，10奈米以下叫先進製程），中國大陸絕對是迎頭趕上，市場都在那個地方。他過去是產業分工概念，跟台灣、韓國來訂，現在美國要制裁他，所以他絕對就自己來，現在已經蓄勢待發了。

「中芯14奈米已經量產了，現在7奈米也量產，所以你不要小看大陸的晶片發展能力。」介文汲強調，所以我們的情報頭子居然說台灣10年內不可被取代，他真的應該去撞牆，對不起台灣的產業，你去任何懂半導體產業的地方講這句話，都會說這個人該下台了。產業情報也是重要國家安全情報，怎麼可以做出這種離譜的判斷呢？

介文汲說，事實上，如果美國把你重要的5奈米、3奈米都移到美國的話，台積電沒有什麼利潤。而且美國這次最狠的是，他要你的生產，還要你的人才。台積電為什麼這麼厲害？台積電的良率特別高，在製程中所有的細節都是超過別人的。用的器材都是美國、荷蘭的沒有錯，但最大的秘密就是他這群工程師，這群工程師才是寶，現在美國搶了300個，還給綠卡。「所以不要說10年內不可取代，可能3年你就被取代了！」