因應韓國部署薩德系統，大陸6年前祭出「限韓令」，禁止韓國的影視劇及流行音樂於各大影音串流平台（OTT）上架。如今「限韓令」已鬆動，韓國總統辦公室指出，本月15日中韓元首會晤之後，韓國電影已重新上架中國OTT平台。
韓聯社報導，韓國總統辦公室宣傳首席秘書金恩慧今（22）日於記者會上表示，韓國電影已重新開始在中國OTT平台上播放，是中國實施「限韓令」6年來的首次開放。
金恩慧表示，韓國總統尹錫悅與中國國家主席習近平15日在印尼峇里島舉行雙邊會談，雙方就兩國在文化、人員交流以及溝通的必要性達成共識。此次中方重新在OTT平台上架韓國電影，可解讀為中方回應韓方關切之舉。
金恩慧強調，期待中方基於有意義的元首會談成果，創造解除韓國文創內容進口禁令的「光明未來」；韓方將為此持續努力，並予以關注。
此前，中國OTT平台騰訊視頻開始提供韓國導演洪尚秀2018年的作品「江邊旅館」的播放服務。韓國電影振興委員會駐華代表處首席代表丁珉榮表示，「江邊旅館」獲得了中國國家廣播電視總局的批准，從11月初起上線騰訊視頻。
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