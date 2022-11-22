許淑華面對原鄉居民熱情呼喊、揮手致意，深受感動比愛心回應。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

九合一選舉倒數，面對民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧天天都有總統等中央官員來輔選，國民黨南投縣長候選人許淑華則爭取最大咖、民眾的支持，22日前往仁愛鄉各部落掃街拜票，支持者熱情揮手、頻送愛心力挺，許淑華允諾推動多元族群文化特色，從文化慶典到藝術、美食，促進觀光也傳承文化。

許淑華在同黨仁愛鄉長候選人江子信、仁愛鄉代理鄉長張子孝陪同下，以車隊形式前往仁愛鄉各部落掃街拜票，各部落都有支持者自願駕駛農地搬運車、開車等加入隊伍，讓拜票車隊浩蕩、氣勢非凡，而部落居民熱情揮手回應，甚至贈送自製美食，讓許淑華十分感動。

仁愛鄉居民熱情歡迎許淑華，甚至開車加入車隊陪同掃街拜票。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

江子信、許淑華感受到仁愛鄉居民的熱情，允諾全力以赴為仁愛鄉打拚。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華表示，仁愛鄉地靈人傑，吸引多元的民族匯聚、定居，是包容性最強的原住民鄉，未來她若當選縣長，將攜手未來的鄉長江子信建設原鄉，爭取經費持續推動多元文化特色，從文化慶典、藝術、各族群美食等，結合合歡星空觀光軸線，傳承文化也促進觀光；挹注經費維持簡易自來水管委會運作及力行產業道路暢通。

江子信則說，仁愛鄉居民展現的熱情，他都感受到了，強調自己有豐富的行政經驗與想法，未來他會與許淑華攜手合作建設仁愛鄉，全力以赴為仁愛鄉打拚。