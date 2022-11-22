台中市長候選人蔡其昌「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會22日登場，蔡其昌在上萬名支持者簇擁下進入會場。（陳淑芬攝）

台中市長候選人蔡其昌「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會22日盛大登場，現場湧入萬名支持者，蔡英文總統今晚將第11度南下輔選，副總統賴清德也站台催票。蔡其昌指出，徵召至今政見會已近1000場，他有意志、認真、決心及承擔要改變台中，關鍵的鎖匙就是大家手中的選票。

豐原大造勢晚會下起濛濛細雨，蔡其昌在大家的簇擁下進場，上萬名支持者高喊「市長好」，現場歡呼聲、凍蒜聲此起彼落，支持者高喊口號欲罷不能。

蔡其昌表示，濛濛細雨中，大家不離開，他很感動，感動就是一種力量，黨徵召他至今，他的政見會已近1000場了，1個月以來聲音都沙啞，大家希望的是一個能做事，認真的市長候選人，以後才能成為認真的市長，他有意志、認真、決心以及承擔要改變台中，要讓台中愈來愈好，大家要陪他一起走。

蔡其昌訴說與豐原的情感，他表示自己雖然在海線出生，但政治生涯的開始卻是在豐原，豐原是他第二個故鄉，他當初與市議員謝志忠的服務處，17年來不曾離開。

蔡其昌說，縣市合併後，豐原鄉親害怕被邊緣化，盧市長執政後，看不到大建設，我們不要再讓心中的害怕一代一代傳下去，大家要選一個與山城有感情的人。4年前，大家用很高的選票給盧市長當選，4年來鄉親卻很失望，虐童、交通、治安、空氣等問題不斷，大家要用手中選票教訓不負責的政治人物，1126下架盧秀燕！

蔡其昌強調，要追求一個更好的城市，關鍵的鎖匙就是大家手中的選票，若現任市長對山城無法帶來新的改變，最後3天，大家一定要站出來和他在一起，他會打拚，為了台灣拚、為了台中拚、為了疼惜他的鄉親拚，懇求大家攜手做伙拚！