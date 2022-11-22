藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber和零食產業，熊熊近日在節目上透露被某位女星陷害，害她被演藝圈大哥封殺。

熊熊近日在綜藝節目《同學來了》透露，經紀人曾打電話問她是否與某位演藝圈大哥有過結，那位大哥似乎很不爽熊熊，都傳到經紀人耳裡，過一段時間才發現是某位女星從中作梗，那位女星是熊熊的朋友，她提起對方「她會在各大地方（宣傳），她覺得全世界的人都喜歡她，可能就在化妝室（講），她就會說『那個大哥就是喜歡我啊』」。

熊熊被女星栽贓。（圖／同學來了Youtube）

熊熊被人陷害，一度慘遭封殺。（圖／同學來了Youtube）

沒想到後來事情傳到大哥耳裡，大哥打電話給那位女星求證是否有在外面亂說話，也詢問熊熊是否有聽說，熊熊當時雖和該位女星鬧翻，仍沒有落井下石，只說沒有聽過還順便幫該女星緩頰，沒想到該女星反跟大哥告狀稱亂講的人是熊熊，害熊熊被封殺，直到過一段時間才好轉。

（圖／同學來了Youtube）

熊熊過去透露菸酒嗓的主因是聲帶長瘜肉，近期做完聲帶手術的她去韓國旅遊，不料才到機場辦理登機，就被地勤說熊熊的護照怪怪的，和移民署確認護照是否能用，得到肯定答案，沒想到辦理自動通關時系統不讓熊熊過，幸好經過一段時間總算順利出境。