台中有名人妻發現老公阿強(化名)在外偷吃女同事阿芳(化名)，2人斷斷續續交往期間，在摩鐵發生至少20次至30次性行為，對此，阿芳則極力否認2人有性關係，但坦承有交往過也秀出簡訊「喜歡搞東搞西的人是你，要讓大家知道你過短，我也樂見，只要有人問我一定不會幫您隱瞞」；法觀仍判阿芳須賠償人妻7萬5千元，不可上訴。

據判決書指出，在台中某附設醫院任職的阿強，因偷吃女同事，和與對方傳曖昧簡訊，甚至一起出遊、上床，他遭妻子發現後，向妻子坦承有外遇，對此，妻子怒向小三阿芳提告，並求償45萬元的精神撫慰金。

台中地院審理時，阿強表示106年1月因工作認識女同事阿芳，2人斷斷續續交往，在這期間至少發生20至30次的性行為，阿芳還把摩鐵的貴賓卡交給他使用；他揭露2人交往期間的甜蜜字條，阿芳曾傳給他「老公，....好想黏著你喔」、「要想我喔，明天見」、「請遵守愛妞守則，不管如何都是自己錯...」。

對此，阿芳則極力否認2人曾發生過性關係，但坦承有與阿強交往過，她曾傳訊息給對方「喜歡搞東搞西的人是你，要讓大家知道你過短，我也樂見，只要有人問我一定不會幫您隱瞞」，但對方則回應「哈哈哈，我過短？我有X公分會過短」、還傳過「我不搞東搞西，我只搞妳」、「沒錯，我是有目的的，就是要捅你，把妳捅出人命...」、「老婆我無時無刻都在想妳妳知道？想妳的每寸肌膚，尤其是你的翹臀」等親密對話訊息。

一審法官認定2人有不正常關係，判阿芳需賠對方妻子15萬元，但雙方對結果不滿，提出上訴；二審法官則認為前審判斷與金額合宜，經扣除阿強免除7萬5賠償後，阿芳仍須賠償7萬5千元，不可上訴。