號稱買美股零手續費的非法海外投資平台eToro，金管會出手管了！金管會銀行局主任秘書侯立洋22日指出，由於境外交易平台並不是國內合法證券期貨業者，投資人若有糾紛會沒有保障，今年已發函給各發卡機構在明年2月11日前要完成三大卡友權益限縮，包括：不能動用信用卡循環功能、不能有現金或紅利點數回饋、不能分期也不能臨時調高額度等。

侯立洋指出，類似eToro這種交易平台，並不是合法證券期貨業者，該平台是與境外信用卡收單機構簽訂特約商店，來作為交割帳戶，民眾在境外平台投資產生糾紛，不適用我國金融消費者保護法規定。

侯立洋表示，考量這些境外平台提供投資項目不乏高風險商品，為免產生爭議，求助無門，金管會去年10月已請銀行公會研議相關風險控管措施，提醒民眾在境外平台發生糾紛無法保障的風險，降低持信用卡到該等平台投資的誘因等，今年5月公會再建議發卡機構，需要在明年2月11日之前要完成三大事項調整。

金管會要求，銀行公會把相關建議轉知銀行後，九個月內要完成調整。侯立洋表示，今年5月11日公會已轉知各機構要作三大調整事項，包括一、該等交易款項不得動用信用卡循環信用功能，須計入當期帳單最低應繳金額。

二、發卡機構對該等交易款項不得提供相關優惠方案，例如不提供現金回饋、紅利點數、使用紅利點數折抵及不接受信用卡代墊消費帳款分期業務申請等。

三、該等交易款項須於信用額度內進行交易，且不得作為申請臨時及固定信用額度調整的項目。

侯立洋指出，因涉及持卡人權益，因此要求部份銀行進行契約修正或在網站文宣公告，近來有不少民眾才陸續接獲通知。另外，銀行公會也建議發卡銀行要自行限制持卡人在該境外平台做美股交易，並在網站文宣公告這一點，這屬發卡機構業務自主及專業經營責任範圍，由各銀行公告限制持卡人在境外投資平台情形，自行評估的決策，金管會予以尊重。