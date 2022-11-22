盧秀燕和吳瓊華更現場唱起「天下的媽媽都是一樣的」以及「世上只有媽媽好」；她說「為母則強」，她會繼續守護這個家庭。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕22日晚間與台中市議員候選人吳瓊華舉辦感恩音樂會，現場湧入逾千位支持者到場，盧秀燕在支持者熱烈不斷的「凍蒜」聲中走上舞台，盧秀燕表示，她是媽媽市長、吳瓊華是媽媽議員，她們都以「媽媽」的精神在服務市民，呼籲鄉親「11月26日挺媽媽」。

晚會現場下起小雨，但民眾熱情不減，盧秀燕和吳瓊華更現場唱起「天下的媽媽都是一樣的」以及「世上只有媽媽好」。盧秀燕說，她們用「媽媽」的精神和心情在建設地方、看顧台中市這個家，即使「媽媽」做了這麼多工作，選舉期間卻仍然受到抹黑和批評，呼籲鄉親「11月26日為媽媽站出來」。

盧秀燕向現場鄉親細數4年來在烏日的建設，包含中市第1條捷運從烏日完工通車、旭光國小2期校舍完工、建設烏日在地公托「東園公托」等，目前正在興建的烏日社會綜合福利館也將有第2所公托及親子館。另，她也爭取溪尾大橋及溪尾二橋完工通車，促進烏日的交通四通八達。

盧秀燕表示，近年台中歷經多次危機，但市民與她攜手度過危難，她說「為母則強」，她會繼續守護這個家庭；台中市連續2年被評鑑為全台22個縣市中最幸福的城市，呼籲鄉親要讓幸福延續下去，11月26日就要「挺媽媽、為媽媽站出來」。

盧秀燕表示，總統蔡英文來到台中輔選11遍，但她沒有壓力，也不會怕，因為市民比總統更「大咖」，市民比總統對台中更有貢獻；台中市民才是在台中生活、對台中有感的人，選舉真正的主人是市民，呼籲鄉親11月26日站出來為自己作主，捍衛台中市、捍衛正向選戰。

吳瓊華強調，盧秀燕為市民建設地方，烏日成長快速，轉眼4年，烏日已經不一樣了，盧秀燕真正做事讓市民有感，今日雨中仍有逾千位鄉親到場力挺，就是最好的證明，同時呼籲鄉親支持盧秀燕與吳瓊華繼續為地方服務。