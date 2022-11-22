九合一選舉倒數4天，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉到和生市場拜票，與民眾握手搏感情，盼爭取更多支持，期間不忘向選民喊出「囡仔做伙晟」、「少年放心拚」、「老人咱看顧」等3大政見，此外，還將於24日舉辦「屏東出頭天．選前大團結」造勢晚會，邀請韓國瑜、李鴻源等人站台，期待衝高選票。
蘇清泉22日到和生市場拜票，與民眾親切握手搏感情，他說，市場是很接地氣的地方，在市場拜票特別能感受到人與人之間的溫暖及熱情，選戰倒數計時，希望能讓更多人看見他的努力與誠摯為民服務的心。
拜票期間，蘇清泉不忘向選民喊出他所提的3大政見，即「囡仔做伙晟」建構優質生養教環境、「少年放心拚」搶救屏東經濟發展、與「老人咱看顧」落實完善健康照護體系。
除了積極拜票外，蘇清泉也選定24日在屏東慈鳳宮前舉辦「屏東出頭天．選前大團結」造勢晚會，邀請前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、前台北市議員羅智強、立委鄭麗文、教授李鴻源等人站台，盼在眾人的助攻下衝高選票。
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