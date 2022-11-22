台酒花蓮酒廠土地開發案一再受挫，被爆給花蓮縣政府的6845萬元回饋金打水漂，台酒今日發聲明澄清，2014年的6845萬元是土地使用類別變更回饋金，主要是繳給經濟部工業局。

2019年配合經濟部能源政策，台酒董事長丁彥哲上任之後，也持續與地方政府溝通希望能促成國家的多元能源政策，期間也有8、9家廠商參標，但是與地方政府的期待未能一致。台酒強調，花蓮地區的地面型太陽能案，非只台酒公司未能成案，包括民間與工業局等公務部門的申請案至今都無法成案。

台酒表示，公司近些年營收確實和減少代工菸品有一些關係，但近幾年國際原物料上揚、烏俄戰爭、民生物資運費上揚、新冠肺炎疫情衝擊餐飲市場，台酒配合防疫政策生產平價防疫酒精，並努力自行吸收成本，堅持穩定售價，這都會使營收數字看起來不漂亮。

事實上，台酒截至2021年，公司稅前盈餘都能達到財政部期許的目標，甚至出現超前盈餘的情形，以營收和稅前盈餘貢獻度為例：2018年營收714億元，稅前盈餘達到91.7億元，2019年營收618億左右，稅前盈餘也高達91.1億，差不到1億元，對國庫貢獻一直有達到目標。

至於啤酒生產的部份，台酒公司表示，歷年自5月起是啤酒市場旺季，以產程規劃原本就會在3、4月超前部署，北部缺水危機也促使啤酒廠提早因應，未料5月起防疫政策破天荒的禁止餐飲內用，啤酒面臨銷售困境，為免造成浪費，也積極提出促銷方案，這是一般商業活動正常運作的範疇，也因為公司銷售策略應用得宜，並未造成虧損，反而貢獻部分營收。

台酒公司表示，公司近年退休員工遽增，年輕員工增加不少，為期公司未來能走得更遠、更能符合市場競爭，公司一直在做組織檢討調整及數位化轉型，改造工程也特別委請國內具規模的四大會計顧問公司參與競標，規劃現代化的營運模式，主要是希望能在專業的帶領下，讓百年公司的轉變改革，更能符合未來的期許並永續發展。

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