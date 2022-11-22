高揚凱說，傍晚時分，他更站上肥皂箱，街講從政理念與政見「牛肉」。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱，把握選前關鍵時刻，秉持國民黨主席朱立倫「每天緊握一千雙手」的訣竅，力拚在全台北市競爭最激烈的大安、文山選區的選票。新人初次參選陷入苦戰，但高揚凱不以為苦，牢牢把握最後黃金時間，積極向鄉親懇託、拜票，期待自身成長的家園可以有「新人新氣象」，為大安、文山創新局。

高揚凱表示，最近每天早上，必定出現在選區交通要道旁，向通勤上班的鄉親道早、問好；傍晚時分，他更站上肥皂箱，街講從政理念與政見牛肉；開始時民眾對這位國民黨新秀還有點陌生，但他不斷「骨力」與拚勁，在一次次與鄉親的互動中，逐漸積攢出知名度與高人氣。

高揚凱說，現在不同於以往，許多民眾會主動趨前為他鼓勵打氣，甚至有靜心中小學與東山高中的學長姐，特別前來與「學弟」相認，讓高揚凱又驚又喜。

高揚凱表示，在文山區土生土長的他，為了拍宣傳影片，日前更帶著記者走訪兒時的早餐店、古早味麵店、指南山步道與地方信仰中心福興宮等「巷仔內」景點，介紹起文山區好吃好玩的地方對高而言就像「行灶腳」。

高揚凱說，出身在地的優勢之一，就是熟悉街頭巷尾的大小事，鄰里需要處理幫忙的疑難雜症，別人可能繞了一大圈還是使不上力，但他可能就一通電話，找到關鍵的資源就可以解決。

高揚凱指出，在選舉的最後關頭，他承諾要用滿滿的政策「牛肉」與誠意熱情回饋鄉里，當選後力拚大安、文山建設翻新，他拜託鄉親父老全力支持在地囝仔，每家每戶支持9號高揚凱，讓高揚凱能進入市議會，為地方拚建設發展，把服務全方位做好做滿。