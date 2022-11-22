民進黨台中市長候選人蔡其昌22日晚間在豐原區舉辦「山線大團結造勢晚會」，現場民眾熱情搖旗高喊「凍蒜」。（陳淑芬攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌今晚在豐原區舉辦山線大團結造勢晚會，副總統賴清德站台力挺表示，蔡英文總統上任至今，以1627億預算支持台中預算及建設，批評因台中市政推動不力，至今仍比不上其他直轄市，呼籲要換新的行動派市長蔡其昌。

民進黨台中市長候選人蔡其昌今天晚間在豐原區葫蘆墩夜市舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會，現場上萬民眾熱情搖旗高喊「凍蒜」。

黨籍立委何欣純、黃國書、張廖萬堅、莊競程及林靜儀站台，尋求連任市議員謝志忠、蔡成圭、周永鴻、蕭隆澤與候選人廖芝晏等人到場造勢，總統蔡英文、副總統賴清德及前副總統陳建仁等綠營大咖齊聚全力催票。

賴清德說，台中市地理位置重要、人口是全台第二，是中部領頭羊，中央對台中發展計畫都很支持，包括捷運、會展中心、科學園區等，台中市需要繼續進步；黨籍立委積極爭取經費，自蔡總統當選至今共爭取1627億元預算支持，但台中市建設拖延、進步延遲 。

賴清德力薦蔡其昌，為台中市爭取很多建設、解決問題，他的台中建設藍圖一定可大進步，他走遍全市600多個里，舉辦上千場說明會。蔡其昌當選在4年內一定讓捷運藍線動工、會展中心及東豐快速道路完工，並規畫工具機集散中心、台中工業科技中心加倍報答鄉親，呼籲鄉親一定要出來投票，支持蔡其昌。

賴清德強調，目前國際情勢複雜，呼籲鄉親支持民進黨推薦出來的候選人，讓蔡總統有更大的力氣面對全世界的挑戰。