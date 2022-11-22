挾著全球總店數約5千家，麗豐-KY旗下主營通路品牌「克麗緹娜 」，今年第七度榮獲「台灣前25大國際品牌」大獎，品牌價值較2021年增加13％，總計達美金1.07億元，全台排名第20大，是臺灣唯一屬於「美麗」、「女性」最有品牌影響力的美容沙龍品牌。

克麗緹娜的產品近年來於國際間多次榮獲全球各項美容大獎，舉凡比利時、英國、法國、中國、日本等美容獎項獲獎不斷；該公司不僅與世界科技同步的法國實驗室合作，共同研發適合亞洲女性膚質的保養品，也自備實驗研發能力，以國際級專業科研團隊進行微生物檢測與植物細胞試驗，達到國際級水準，加上透過數字化管理打破美容保養產業發展以來難以標準化的服務，美容師專業培訓計畫、客製化精準護膚產品與服務、加盟店運營輔導等，建構起克麗緹娜加盟連鎖化運營模式的高度競爭門檻。

麗豐今年在疫情衝擊中，隨著主營地區疫情發展有望逐步緩解，在維穩的營運政策下四大品牌通路皆呈現穩定良好的表現，在各項成本與費用控制得宜、內部管理效率提升下，第三季合併營收12.18億元、雖然年減12.6％，但營業利益仍達到5.15億元，反而年增12.3％，顯見營運規模及管理效益，惟受到然因匯率波動認列業外損失、以及盈餘匯出所得稅等影響，單季稅後淨利1.46億元、EPS 1.84元；累計前三季營業利益達9.68億元、稅後淨利4.86億元、EPS 6.11元。

該公司午22日在第四季法人說明會中表示，對於明年的整體營運展望將持續保持審慎的態度；在主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」的規模穩定下，突顯集團的營運韌性及底氣，雖然今未見克麗緹娜有大規模的展店成效，主要是主營地區受到疫控、宏觀、消費者信心等各方面向的影響，外在環境正處於逆風的情況，公司將以維穩維強的經營理念為優先，並持續以培訓的方式將資源挹注到各地的加盟店，進而再執行各項品牌宣傳、促銷活動等，為將集團資源做出更靈活有效的配置，期盼疫情及整體經濟的成長動能都可以盡快往好的方向發展，讓產業發展不再被綁手綁腳。

為了捍衛股價，麗豐也自11月11日至2023年1月10日足，擬買回-KY自家股票100萬股，買回區間價格為150元至220元，該庫藏股主要是轉讓予員工。