河南省安陽市凱信達商貿有限公司廠房周一（21日）下午發生火災，造成38人死亡，2人受傷，公安部門已控制相關犯罪嫌疑人。當局初步判定，火警是因企業人員違規操作，電焊引發。事故發生後，中共總書記習近平立即指示要求全力救治傷者，依法嚴肅追究責任，堅決防範和遏制重特大事故發生。

習近平指示稱，河南等地接連發生火災等安全生產事故，造成重大人員傷亡，教訓十分深刻，要全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。臨近年終歲尾，統籌發展和安全各項工作任務較重，各地區和有關部門要始終堅持人民至上、生命至上，壓實安全生產責任，全面排查整治各類風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生。

根據習近平指示，應急管理部等相關部門已派出工作組趕赴河南指導救援工作，河南省相關負責人在現場指揮處置。

河南省委、省政府今(22日)在安陽召開全省安全生產電視電話會議，深入學習貫徹習近平關於安全生產重要講話、重要指示精神。省委書記樓陽生作出批示，省委副書記、省長王凱在會上要求，要深刻汲取安陽1121火災事故教訓，全面排查存在的問題和薄弱環節，切實守住守牢安全生產底線。

目前，凱信達商貿有限公司相關負責人已被公安機關留置。