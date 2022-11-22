民進黨台中市長候選人蔡其昌22日晚上在豐原舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會，蔡英文總統為蔡其昌站台，副總統賴清德、前副總統陳建仁也都現身相挺。蔡英文說，她4天內來台中2次，因為台中選情激烈，要幫蔡其昌做最後衝刺，有「三個千萬」要拜託大家，千萬要投票、千萬要拉票、18歲公民權衝出千萬票，請大家挺身而出，為台中贏回光榮。

蔡英文上台時受到台下民眾熱烈歡迎，蔡英文說，4年前國民黨候選人說「市長換人，空氣換新」，4年過去了空氣沒有換新，「政見變空氣，台中需要有更乾淨的空氣、台中捷運藍線要動工、舊縣區要發展，市民不要再等4年，這次就投給蔡其昌，讓行動派市長帶領大家迎頭趕上，讓認真的人做市長台中才有進步跟發展的機會。

蔡英文強調，中央建設不分黨派，但台中市府不積極，造成中科二期、會展中心跟捷運藍線都落後其他縣市，這次選舉要讓全台灣都看到台中人有決心重啟停滯四年的市政，如果沒有挺身而出，4年來不做不錯，8年後，只能羨慕其他縣市「做得不錯」；如果沒有挺身而出，台中的空氣、治安不會變好，台中的市政建設，就會繼續停滯。

蔡英文表示，台中人非常想要改變，也非常需要改變，11月26號大家一起為台灣挺身而出，為台中挺身而出、回家投票，支持2號蔡其昌，為台中「贏回光榮」，再過4天，共同迎接新台中。