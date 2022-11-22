日本偶像女團「AKB48」前成員西野未姬，今(22日)閃電宣布和大32歲的搞笑藝人山本圭一結婚，因為西野未姬才23歲，加上兩人的年齡差，婚訊一出讓外界都相當震驚。

西野未姬今在部落格和社群網站，分享自己和山本圭一結婚的喜訊，她透露山本是一個非常好的人，兩人在一起時他總是笑瞇瞇的，也接受她的缺點，「不知不覺，他變成我最喜歡的人」。

她也坦言雖然兩人有32歲的年齡差，但相處起來卻非常舒服，她希望對方能一直保持健康，永遠做一對好夫妻。西野未姬和山本圭一是一起上綜藝節目認識的，今天剛好是日本的夫婦之日，他們也選在這天去登記結婚。

不過婚訊一出，立刻引起網友熱議，不僅是兩人的外型和年齡差，還因為山本圭一曾捲性侵醜聞，2006年他和朋友在北海道聚會酒醉，性侵了17歲少女，遭警方帶回偵訊，導致他形象重挫，戲劇、節目及代言通通被撤，還被所屬公司開除解約，消失演藝圈近10年，2016年悄悄復出演藝圈，引起正反兩極評論，有人認為他沒有反省，不值得原諒，也有人願意再給他一次洗心革面機會。