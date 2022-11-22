國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日晚間打空戰與網紅直播。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日晚間打空戰與網紅直播，被問到為何國民黨不敢喊抗中保台，老是被民進黨K？柯志恩認為，總統大選之前，國民黨黨內必須大辯論，定出路線共識，「好像愛台灣是你們（民進黨）的權利，我們（國民黨）也愛台灣」。

柯志恩今晚北上接受直播訪問，同時段最高突破1.3萬人。網紅辛辣提問，每次抗中保台來K國民黨特別有用，國民黨這麼賣台嗎？柯志恩直說，其實國民黨沒有（賣台），只是認為不需要這麼大的國家在旁邊，卻常常挑釁對方，不論是對日本、對中國、對美國，大家都維持一個關係。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日晚間打空戰與網紅直播。（柯宗緯翻攝）

網紅認為，這樣民進黨很好操作，就會說「我敢抗中保台，你國民黨不敢」，柯志恩笑說，「我們也會嗆，幹嘛一天到尾在我們家（台灣）門口，如果把台灣海峽當成內海，也嗆啊，開什麼玩笑！安全第一！有什麼好不能嗆的」。

網紅追問若柯志恩是國民黨主席的話怎麼看？柯志恩急忙說，自己永遠不會是主席，國民黨光譜很大，因此黨內要有大辯論，因為光是92共識本身就有很多不同解讀，國民黨路線要先明確，國民黨其實沒有這麼靠中。

柯志恩強調，現在與對岸只是維持良好關係，會有正常的觀光客、學術交流等，不要搞得都是仇人，凡事如此仇恨，「不過若違反民主自由，什麼都不用講，軍機來當然也是對嗆，有什麼好客氣的」，她的兒子是後備第一批要上戰場的，是不是可以避免不要讓這種事發生。

柯志恩拋出，明年在總統大選之前，國民黨對於路線要大辯論，黨內一定要有共識，找到自己路線，不然每次都挨打，「好像愛台灣是你們（民進黨）的權利，我們（國民黨）也愛台灣，愛台灣是永續的。」