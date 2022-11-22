10月31日，中國大陸的海南文昌太空中心發射了長征5B火箭，將「夢天實驗站」與「天宮太空站」完成組裝，是大陸太空計畫的重要里程碑。然而完成任務的長征5B火箭，在返回後卻引發菲律賓與中國大陸的海事糾紛。雙方對於索回火箭碎片的描述幾乎南轅北轍。

美聯社報導，菲律賓一名軍事指揮官表示，菲律賓在自己的海域(靠近中業島)撿拾到太空火箭碎片，而中國海警隨後強行扣押了菲律賓的海軍拖曳船，是最新的一起南中國主權爭議。

菲律賓海軍中將卡洛斯(Alberto Carlos)說，大陸的海警艦兩度攔截菲律賓艦，然後在登船取走了火箭碎片。他說沒有人在事件中受傷。

中業島，曾經是中華民國管理，1970年的一場疏忽，被菲律賓所佔。(圖/美聯社)

然而，中國大陸則是另一種說法，官員表示，火箭碎片是與菲律賓海警完成 友好協商，在對方的同意下而移交的。

卡洛斯說，菲律賓海事人員在中業島(菲律賓稱為「派格阿薩島」Pag-Asa)使用遠程攝影機，在離岸約540公尺的沙洲附近，發現了在海浪中浮沉的火箭碎片。隨後他們以派出船支取回了漂浮物，利用纜繩將其拖回島上。然而一艘舷號5203 的中國海警船前來攔截，擋住了菲方的航線。

舷號5203的大陸海警船，取回長征5B火箭碎片，過程引發爭議。(圖/Twitter)

隨後海警船的橡皮艇切斷拖纜，強行取走了漂浮物，菲律賓水手們決定不爭執，自行返回島嶼。

菲律賓西部司令部發言人廷多格少校(Cherryl Tindog)說，那個漂浮金屬物體看起來是火箭碎片，她補充說，在大陸海警船擅自取走火箭碎片時，菲律賓水手沒有抵抗。

她說：「我們相當容忍，因為是生死攸關的問題，我們的小隊就決定返回。」

大陸外交部發言人毛寧說的是另一個版本，她說：「菲方先打撈拖走該物體，之後在現場友好協商後，菲方同意將物品歸還中方，我們對此表示讚賞。當時沒有發生攔截、強行扣押等情況。」

中業島是南海第2大島，僅次於太平島。1946年12月，中華民國國民政府派出海軍中業號、永興號、太平號、中建號等4艘軍艦，前去接收南海諸島，中業島就是以中業號艦為名。之後20多年，都是中華民國海軍人員在島上駐守。然而1971年4月18日，由於颱風侵襲中業島，駐軍撤回太平島以躲避颱風，結果菲律賓乘機佔領該島 。