根據數據分析公司統計，本屆卡達世界盃足球賽中國企業贊助了13.95億美元（約台幣435億元），超過了美國企業贊助的11億美元（約合台幣343元），是本屆世界盃最大贊助商。誠如大陸的足球迷與媒體評論員所稱，這屆卡達世界盃滿滿的中國因素，「除了中國足球隊，全都到現場了！」

據《快科技》全球數據分析和諮詢公司（Global Data）公佈的數據顯示，本屆卡達世界盃官方贊助商中有4家中國企業：萬達集團、海信集團、蒙牛乳業和VIVO。

其中萬達集團是本屆卡達世界盃最大的中國贊助商，同時也是國際足聯7大官方合作夥伴之一。根據Global Data 數據，萬達集團承諾為世界盃投資8.5億美元（約合台幣265億元），在此次中國企業贊助中占比為61%。

而海信、蒙牛和VIVO則是世界盃官方贊助商，其中VIVO是本屆世界盃唯一手機官方贊助商，其已累計投入了4.5億美元（約合台幣140億元）。

報導說，此次世界盃，是蒙牛乳業與國際足聯實現的第2次合作，在2018年俄羅斯世界盃時，其就首次成為了中國食品飲料行業內的世界盃全球贊助商，本次世界盃其累計投入了1億美元(約合台幣31億元)；至於海信，同樣出手不菲，累計投入7500萬美元（約合台幣23.4億元）。